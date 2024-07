Les peluches du Réconfort : le clap de fin d’une magnifique aventure

Ce jeudi 20 juin, Charly Durand et Aurore Borel en ont terminé avec leur périple de 1 270 km du nord au sud de notre beau pays. La dernière journée a démarré sous une grosse pluie. Et pour cette ultime étape longue de 126 km, entre Orange et Port-Saint-Louis-du-Rhône, le frère de Charly les a accompagnés jusqu'à Avignon. Ensuite, toujours belle pluie jusqu'à Tarascon, où ils ont cherché une boulangerie pour le déjeuner. Surprise : le GPS ne les a pas amenés à une boulangerie mais au centre de détention de Tarascon... Ils ont alors demandé à une dame s’il y avait un endroit en vue de manger aux alentours mais rien ! Cependant, elle leur a dit « Mais venez avec moi, vous pourrez manger au self des salariés de la prison ». Les voilà donc à table au milieu des surveillants pénitentiaires. C'était plutôt inattendu !

Ils sont ainsi repartis le ventre bien plein et ont déroulé plutôt facilement le long de la ViaRhôna pendant les soixante-cinq kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée. Les quatre derniers kilomètres de ligne droite pour atteindre la plage Napoléon ont paru interminables. Mais les encouragements de Michel et Michèle Durand, membres du rotary-club Chalon Bourgogne-Niépce, arrivés par surprise de Bandol, ainsi que ceux des rotariens d’Istres Doyen les ont poussés. S'en est suivie une belle soirée organisée par le club service istréen.

Un grand merci à tous

Au terme de cette traversée de la France à la force des mollets, Charly Durand et Aurore Borel remercient chaleureusement les nombreuses personnes qui les ont encouragés, toutes celles et tous ceux qui les ont soutenus durant ce long trajet : les présidents et les membres des clubs rotariens visités, les partenaires, leurs familles, leurs amis et leurs proches. Sans oublier toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin leur ont permis de mettre au point et de vivre cette formidable aventure au bénéfice des enfants malades transportés d’urgence par l’HéliSmur 71.

Chapeau, Charly et Aurore, pour cette extraordinaire performance sportive et pour cette véritable histoire de solidarité.

Gabriel-Henri THEULOT