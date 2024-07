"Faire battre l'extrême-droite", la Ligue de l'Enseignement appelle à la mobilisation

La Ligue de l’enseignement souscrit à l’appel lancé par la société civile dès le 30 juin au soir.

La victoire des forces d’extrême droite au 1er tour des élections législatives confirme l’imminence des menaces qui pèsent sur notre République démocratique, laïque et sociale. Elle montre l’urgence du combat inconditionnel auquel la Ligue de l’enseignement a appelé le 18 juin.

En cas de triangulaire, la Ligue de l’enseignement et ses fédérations sportives USEP et UFOLEP appellent instamment les candidat·es des partis républicains arrivé·es en troisième position à se désister afin de préserver notre République en faisant battre les candidat·es d’extrême droite.

La Ligue de l’enseignement et ses fédérations sportives USEP et UFOLEP appellent électrices et électeurs à se rendre aux urnes dimanche 7 juillet afin de voter pour les candidat·es les mieux placé·es pour battre l’extrême droite.

Au-delà du 7 juillet, le réseau de la Ligue de l’enseignement continuera sa mobilisation pour faire reculer les haines et les replis, en faveur de plus de justice, d’égalité et de solidarité.

Hélène Lacassagne, présidente de la Ligue de l’enseignement

Véronique Moreira, présidente de l’USEP

Arnaud Jean, président de l’UFOLEP