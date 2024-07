Journée plein-air réussie pour le Yoseikan Budo Chalonnais

Comme depuis plusieurs années, le club de Yoseikan Budo chalonnais a organisé une journée "plein air" qui s'est déroulée le dimanche 17 Juin 2024 sur le terrain de pétanque de Crissey réunissant les membres du bureau directeur présidé par Monsieur NGUYEN et les adhérents ainsi que leurs familles respectives. Malgré le climat mitigé cette année, nous avons passé une belle journée ensoleillée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partageant les différents plats amenés par les participants et la restauration offerte par le club puis finissant par des jeux pour les enfants et un concours de pétanque pour les grands . Nous renouvellerons l'année prochaine cette manifestation associative à une date qui ne coïncide pas à d'autres fêtes ( des pères et fête de l'Aïd ) permettant à plus de familles d'être disponibles .