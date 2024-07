LEGISLATIVES - " Pas une voix ne doit aller à l’extrême droite et ses alliés." insiste la CGT Educ'Action

Emmanuel Macron, suite à sa défaite aux élections européennes, a pris la décision insensée de dissoudre l’Assemblée nationale permettant ainsi l’arrivée possible du RN au gouvernement au regard des résultats du 9 juin qui se sont confirmés à l’issue du premier tour des élections législatives.

L’extrême droite alliée à la droite extrême est donc en passe d’obtenir la majorité à l’Assemblée nationale devant le Nouveau Front Populaire et un bloc macroniste en voie de délitement.

Des décennies de politiques gouvernementales libérales ont affaibli notre modèle social et nos services publics. Elles ont généré l’accroissement du chômage, des inégalités sociales, des discriminations et des atteintes aux libertés, permettant ainsi à l’extrême droite de prospérer élections après élections en désignant les étrangers comme principaux responsables de la situation.

La responsabilité d’Emmanuel Macron et de sa majorité n’est plus à démontrer. Non content de casser consciencieusement tous les cadres collectifs et de faire monter le RN afin de se présenter comme seule alternative, il a imposé des réformes profondément anti-sociales comme celles de la retraite ou de l’assurance chômage, a fait passer des lois liberticides (loi de sécurisation globale...), s’est attaqué au code du travail en ignorant toutes les contestations, usant du 49.3.

Loin de combattre les idées du RN, comme il le prétend, il les a reprises en faisant passer la honteuse loi immigration, incluant la préférence nationale. C’est aussi le cas de sa politique éducative qui reprend des éléments du programme de Marine Le Pen de 2022 avec le « Choc des savoirs » et l’uniforme.

Le RN est un danger pour les pauvres, pour le monde du travail, pour les personnes issues de l’immigration ou considérées comme tel, pour les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, pour les personnes en situation de handicap, pour notre système social, nos Services publics et l’École. Les élu·es RN ont toujours voté contre des lois de progrès social, montrant ainsi leur imposture sociale.

Pas une voix ne doit aller à l’extrême droite et ses alliés.

C’est pourquoi la CGT Éduc’action appelle l’ensemble des personnels à battre le RN et faire en sorte qu’il ait le moins d’élu·es possibles.

Au-delà du vote aux élections législatives pour éviter le pire avec le RN, c’est en imposant une transformation de la société au service de la justice sociale que nous écarterons durablement l’extrême droite et le fascisme du pouvoir. Pour cela, la CGT Éduc’action portera ses revendications pour les élèves et les personnels, pour une société et une École émancipatrices. C’est par la mobilisation sociale,

quel qu’en soit le résultat, que nous pourrons imposer nos revendications.

à Chalon sur Saône, le 03/07/2024