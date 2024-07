L’Eveil de Chalon récompense ses gymnastes et archers qui se sont distingués aux championnats régionaux et nationaux

Le discours de sa Présidente et le photoreportage info-chalon.com !

Mercredi 3 juillet à 18 h 30, au gymnase des Charreaux, Place Albert Thomas à Chalon-sur-Saône, Séverine Bresset, Présidente, assistée de tous les membres du Comité Directeur de l’Eveil organisait une réception pour féliciter les gymnastes et les archers de son association qui se sont distingués lors des différents championnats régionaux et nationaux au cours de cette année et remercier également les bénévoles et les sponsors pour leur aide précieuse.

Une cérémonie qui se déroulait devant 200 personnes environ, en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports à la Ville de Chalon, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Sylvie Jury, Vice-présidente, de Françoise Perrault, Responsable de la section G.R, les éducateurs et éducatrices, les gymnastes, leurs parents, les bénévoles et sponsors.

Un événement qui commençait par le discours de Séverine Bresset (extraits accompagnés de photographies) : « Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée qui clôture une nouvelle fois une très belle saison pour l’Eveil. Merci aux autorités locales d’être présentes à nos côtés ce soir. Je remercie la ville de Chalon, le Grand Chalon et l’O.M.S pour leurs aides financières et de matériels tout au long de l’année. Je tiens également à remercier toutes les sections de l’Eveil, des tout petits à partir de 3 ans jusqu’à nos adultes, merci à eux de faire vivre notre association. Aujourd’hui, nous sommes 380 licenciés donc un grand merci à tout le monde. Félicitations également à tous les licenciés, gymnastes et archers, qui nous ont fait vibrer et ont fait vibrer les couleurs de l’Eveil toute la saison […]

Je voudrais aussi remercier tous les membres du Comité Directeur, Raphaël, Anne-Marie, Sylvie, Françoise, Valérie, Damien, Patricia et Maxime (absent). Merci à vous pour votre part d’investissement, de dévouement et beaucoup de temps pour la vie du club, pour l’organisation des manifestations… grâce à vous tout se déroule toujours pour le mieux alors merci à vous […]

Merci également aux moniteurs, et monitrices, Marion, Véronique, Cécile, Aurélie, Julia, Déborah, Sébastien ainsi que tous les aides moniteurs et monitrices car ce sont des heures de travail monumentales passées dans les gymnases, beaucoup de weekends partis en compétition… donc merci pour tout le temps que vous donnez à l’Eveil […]

Ce soir, nous devons malheureusement dire au revoir à l’une d’entre elles car Julia nous quitte pour de nouvelles aventures. Alors merci Julia, pour tout ce que tu as fait pour l’Eveil, cela a été un réel plaisir de t’avoir à nos côtés. Nous ne pouvons qu’être reconnaissantes pour le travail exceptionnel que tu as accompli au sein de la section Gaf. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite et bonne continuation à toi […] J’en profite aussi pour remercier tous nos partenaires et sponsors, merci de votre soutien. Remercier également 4 autres personnes pour toute leur aide au cours de l’année : Marie-Claire, Pierre, Marcel et Karine. Je vous remercie vous aussi les parents, amis, familles et tous les bénévoles qui répondez présents à nos manifestations. Merci pour votre aide, merci pour le temps que vous consacrez à l’Eveil, sachez que sans vous rien ne serait possible. Alors à vous toutes et vous tous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous en septembre ! ».

Pierre Carlot qui représentait le Maire de Chalon (excusé) félicitait le club et ceux et celles qui l’a compose pour les excellents résultats et que la ville restait aux côtés de l’Eveil.

S’en suivait la cérémonie de remerciements par Françoise Perrault aux athlètes, moniteurs et monitrices, accompagnants, parents et bénévoles…

Le départ de Clélie et Jeanne pour des raisons professionnelles (coaching, jugement…)

Marion annonçait les résultats de saison:

Palmarès GRS National niveau 1 (médailles et récompenses) : Benjamine 1

Médaille d’or en catégorie nationale pour Jeanne Defosse: Championne nationale. Médaille d’argent en catégorie master pour Julia Nix : vice-championne nationale. Médaille de bronze au final ballon en minime pour Jade Brondeault. Médaille d’argent pour l’ensemble minime niveau 1 composé de 7 gymnastes : vice-championnes nationales.

Palmarès GRS National niveau 3 (médailles et récompenses) : Médaille d’or pour l’équipe club :

Championnes nationales. Médaille d’or pour l’ensemble minime numéro 1 : Championnes nationales.

Palmarès GRS National niveau 2 (médailles et récompenses) :

Médaille d’or en minime pour Ambre Bourgeon : Championne nationale. Médaille de bronze en cadette pour Mara Policard Badot à la finale corde. Médaille d’argent pour le duo en junior/sénior : Jade Bourgeon /Lisa Barbier Pernette : vice-championnes nationales.

Palmarès GRS compétitions Régionales et interrégionales (médailles et récompenses) :

INTER-REGIONAL BFC/AURA : Ambre Bourgeon, 3ème en Minime 2. Lina Cognard 1ère , Léonie Putigny 2ème , Leeana Loxton Vernaton 3ème en Minime 1. Mara Policard Badot 1ère , Jade Bourgeon 2ème en Cadette 2. Julia Nix, 1ère , Jeanne Defosse 3ème en National/Master et Jade Bourgeon et Lisa Barbier Pernette 2ème en duo junior/senior 2.

INTER-REGIONAL GRAND EST : Lina Cognard 1ère et Jade Brondeault 3ème en Minime 1 et Jeanne Defosse 1ère en National.

REGIONAL : Elyna Grenot 2ème en Benjamine 3, Garance Souillot 1ère et Zya Millan 2ème en Minime 3, Vanille Lacrampe 2ème en Junior/senior 4. Alya Lakor 2ème et Alix Barbier Pernette 3ème en Cadette 3. Coline Briot 1ère en Junior/Senior 3. Léonie Gardette/Elena Large 1ères et Laura Bigault/Candice Foucart 3ème en duos minimes 3. Ensemble Benjamine niveau 4 : 1ères . Ensemble Minime niveau 3 numéro 1 : 1ères . Ensemble Cadette/junior/senior niveau 3 : 1ères.

Section GAF (médailles et récompenses individuels et équipes) aînés et jeunesse :

Régional en Jeunesses : 1ère sur 19 clubs en mouvement Ensemble équipes, 1ère sur les agrès en équipes, 4ème en Ainées sur 14 clubs en mouvement Ensemble : Régional en Aînées : 1ère Eline Thouvignon en cat3, 5ème Emma Oudot en Cat. National : 1er tour des Coupes National Emma Oudot 12ème sur 34 qualifiée pour les ½ Finales National Au Trophée National Emma Oudot 19ème sur 70. Au National par équipe en Ainées 8ème en mouvement ensemble sur 54 clubs

Section Gymnastique masculine (enfants) :

1ère année de compétition pour la section garçon Challenge Mastico : 2ème en équipe, Sacha : 1er, Arthur : 1er, Louis : 2ème. Critérium de Bourgogne : 2ème en équipe, Sacha : 1er, Arthur : 1er, Louis : 2ème.

Section Archers, tir à l’arc de l’Eveil (enfants et adultes) :

Championnat BFC jeunes en 3 manches : 2ème au classement général. Championnat régional : Fabien Compagnon : 1er, Equipe jeunes : 1er. Championnat national d'hiver Benjamin : Cannoot Marin / Boucrot Léon : 2ème Baraton Latifa / Martins Rafael : 3ème Jeunes : Boivin Loukas / Boivin Anna : 3ème Adulte : Compagnon Fabien / Meral Murat : 1er Oughlis Sébastien / Fontanier Adeline : 2ème Championnat national d'été Benjamine : Roy Sacha : 1ere Benjamin : Cannoot Martin : 3ème Minime : Roy Eurydice : 2ème Minime : podium chalonnais Boivin Lukas : 1er Martins Gianluca : 2ème Egron Axel : 3ème Acker Theodore : 4ème. Vétéran : Compagnon Fabien : 1er Binome Benjamin : podium chalonnais et Binome adulte : 2ème

J.P.B