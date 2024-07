Législatives - " Pour l'avenir de l'Ecole, battre l'extrême droite ! " pour l'intersyndicale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A quelques jours du second tour, plusieurs fédérations syndicales du monde éducatif, dont l'UNSA Éducation, prennent position ensemble pour s'inquiéter de la vision réactionnaire et anti-républicaine de l'extrême-droite pour l'École et pour appeler à un sursaut démocratique, social et républicain en France en appelant les citoyennes et les citoyens à faire barrage à l'extrême-droite lors du vote de dimanche.

À l’issue du premier tour des élections législatives, l’extrême droite est aux portes du pouvoir. Le RN rassemble près de 10 millions de voix, soit le deuxième plus gros total de l’histoire du parti après les 13 millions de voix en faveur de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2022. Depuis, nos organisations ont constaté une libération inquiétante de la parole et des actes racistes et LGBTIphobes dans notre société, y compris sur nos lieux de travail envers certain.e.s de nos collègues et de nos élèves. Cela confirme nos analyses : par nature, xénophobe et raciste, l’extrême droite est un danger pour l’École publique, pour nos élèves, nos collègues et pour la démocratie. Cela nous préoccupe, d’autant que la fin du processus électoral, quel qu’il soit n’y mettra pas un terme. Nos organisations syndicales agiront pour faire cesser ces agissements, pour défendre et protéger les victimes.

L’extrême droite a une vision réactionnaire et antirépublicaine de l’École : la mise en œuvre de son programme aurait des effets terribles pour l’ensemble de la communauté éducative. A rebours de ce que porte l’extrême droite pour l’Ecole, nous rappelons notre attachement au projet scolaire de l’École publique, laïque, gratuite et obligatoire : accueillir partout tous les élèves sans distinction d’aucune sorte, être ambitieux pour chacun, respecter et participer à une véritable liberté de conscience notamment par la construction de l’esprit critique de savoirs scientifiquement validés. Nos revendications pour l’École, ses personnels, ses élèves, pour la société ont une boussole : faire grandir et réussir tous les élèves ensemble, avec des personnels respectés et reconnus.

Si les résultats du premier tour sont inquiétants, rien n’est joué. Nos organisations FSU, UNSA Éducation, CFDT Éducation, Formation et Recherche publiques, CGT Educ’action et SUD Éducation appellent à un sursaut démocratique, social et républicain dans les urnes dimanche 7 juillet. Nous appelons les citoyennes et citoyens à faire barrage à l’extrême droite dans les urnes en votant dimanche pour les candidates et candidats les mieux placés pour battre l’extrême droite. L’extrême droite ne doit pas arriver au pouvoir !

Dans cette période troublée qui est aussi celle de tous les dangers, notamment pour le monde du travail et les services publics, notre syndicalisme sera un lieu d’action, de résistance, toujours aux côtés des collègues face à ce que pourrait être une prise de pouvoir de l’extrême droite. Dans ce contexte, il est plus que jamais important que le plus grand nombre de collègues se syndiquent dans l’organisation de leur choix. Dans ce contexte, il est plus que jamais important de se mobiliser pour gagner un autre projet d’École.