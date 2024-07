Eric Sauty succède à Michèle Tarrit-Lotton à la tête du Rotary Chalon Saint-Vincent

Ni quinquennat. Ni septennat. Au Rotary la présidence change chaque année et en ce début d’été la roue aux vingt-quatre dents a tourné pour la trente-cinquième fois au sein du club de Chalon Saint-Vincent. Depuis le 1er juillet dernier, Éric Sauty est officiellement président du club service chalonnais. La passation entre celui-ci et la présidente sortante Michèle Tarrit-Lotton s’est déroulée ce mardi 25 juin en présence de François Berthelon, gouverneur 2023-2024 du district 1750, Martine Marquet-Vinatier, adjointe du gouverneur 2024-2025, Olivier Turpin, président 2023-2024 du club de Beaune, Laurence Couraudon, présidente 2024-2025 du club de Chalon Bourgogne-Niépce, et Jean-Christophe Mauny, responsable des échanges de jeunes du district 1750.

Le collier pour la troisième fois

Agé de 58 ans, le nouveau patron des rotariens de Chalon Saint-Vincent est chirurgien-dentiste à Arnay-le-Duc et était jusqu’alors trésorier. Entré au Rotary en 2008, il a déjà occupé la fonction de président à deux reprises en 2011 et en 2018 au club de Pouilly-Sombernon-Arnay, club aujourd’hui disparu. Durant son mandat Éric Sauty sera assisté par un comité composé de Michèle Tarrit-Lotton, past-présidente, Danièle Pierre-Guy, vice-présidente, Josette Ronfard, secrétaire, Sébastien Perret, trésorier, Christian Verchère, protocole, Gaby Theulot, conseiller en communication, Joël Bassier, conseiller en développement informatique, et Vincent Regnault, conseiller aux actions.

La jeunesse en avant

A l’occasion de son discours d’investiture, Éric Sauty a annoncé que la jeunesse sera l’un des deux grands thèmes de sa présidence. C’est ainsi que dès la fin août, dans le cadre du Rotary Youth Exchange, le Rotary Chalon Saint-Vincent va accueillir pour un séjour d’un an une Américaine de 18 ans, originaire du Nevada. Par ailleurs le président Sauty souhaiterait voir renaître un club rotaract ou naître un club interact… et pourquoi pas en association avec le Rotary Chalon Bourgogne Niépce. Précisons que le Rotaract est un club service créé en 1968 par le Rotary International et regroupant des jeunes de 18 à 35 ans et que l’Interact est également un club service fondé par le Rotary International en 1962 et réunissant des jeunes de 12 à 18 ans. Éric Sauty a aussi l’intention de reconduire la cérémonie de remise des Trophées de la Formation Professionnelle décernés depuis 2007 à des élèves méritants d’établissements professionnels de la région chalonnaise et de parrainer un candidat à l’un des deux séminaires RYLA du district 1750, qui proposent pendant une petite semaine un programme de formation intensive à destination de jeunes de 18 à 30 ans.

Le second grand thème du mandat du nouveau président du Rotary Chalon Saint-Vincent sera la cohérence. Non seulement au niveau des bénéficiaires des actions mais également au niveau de l’état d’esprit des membres.

Nouveauté, une compétition de karting

Éric Sauty l’a indiqué dans son discours. Au cours des douze mois qui viennent il n’y aura pas de révolution… Et on retrouvera donc toutes les actions qui font la notoriété du club, telles que le concert de Noël, la dictée du Rotary, le salon Vins-Plaisirs ou encore Mon Sang Pour Les Autres. Il y aura néanmoins une nouveauté sous la forme d’une compétition de karting, à savoir un challenge inter-entreprises, disputée sur le terrain de Champforgeuil au printemps prochain.

Une année « ébouriffante »

Comme le veut la tradition, avant de remettre le collier présidentiel à son successeur, Michèle Tarrit-Lotton a fait le bilan de l’année écoulée. Une année qu’Éric Sauty n’a pas manqué de qualifier de « magnifique et surtout ébouriffante », avant d’ajouter « On a tous été décoiffé à vouloir suivre le sillage de ton enthousiasme et je t’en félicite ». On ne remémorera qu’une action, tout simplement parce que c’était une « première » : un partenariat avec le comité des fêtes et de bienfaisance de Chalon, relatif au projet de retransmission télévisée de l’une des deux séances du Carnaband’s Show, le grand spectacle musical organisé dans le cadre des festivités carnavalesques chalonnaises, au centre hospitalier William Morey et dans les EHPAD Bois de Menuse de Chalon et Les Terres de Diane de Saint-Rémy. Une année qu’on pourrait résumer en sept mots : service, bienveillance, tolérance, entraide, solidarité, engagement et solidarité.

Une présidence qui s’est achevée par la remise d’un Paul Harris Fellow à deux serviteurs du club : Christian Verchère et Michel Ronfard. Le Paul Harris Fellow étant une distinction créée pour honorer une personne, membre ou non d’un rotary-club, afin de souligner son implication en faveur du Rotary et de ses actions.

Gabriel-Henri THEULOT