Une saison pleine de promesses pour le Judo Club Givry

Les satisfactions ont été nombreuses lors de cette saison qui s’achève, et s’il faut retenir les plus gratifiantes, notons le succès remporté par nos séances spécifiques « Self Défense –spéciales femmes » qui ont permis à plus d’une vingtaine de participantes de découvrir les rudiments de l’auto-défense. Le tout dans une ambiance conviviale mais néanmoins très appliquée. Ces séances organisées sur deux samedi matin nous ont permis de constater qu’il existait un réel engouement pour cette activité. C’est pourquoi, dès la saison 2024-2025, le Judo Club proposera 13 séances sur l’année, les samedis matin et toujours uniquement réservées aux femmes.

Nos jeunes judokas ont aussi fait briller les couleurs de Givry sur les tatamis de la région. Parmi eux, notons l’excellente saison réalisée par Nola BARILLON qui pour sa première année minime s’est hissée sur le podium départemental en remportant une prometteuse médaille de bronze avant d’échouer au pied du podium régional.

Ses résultats lui ont permis d’intégrer le « Groupe Avenir » du Département et d’être sélectionnée pour la Coupe de France par équipes de département qui s’est déroulée à Clermont-Ferrand.

Ses qualités et son travail devraient lui permettre d’être encore plus performante la saison prochaine.

D’autres Givrotins se sont distingués au niveau départemental, Nicolas MASSE remporte le titre minime en -60kgs tandis que chez les benjamins, Corentin ANFRAY s’incline en finale des -46kgs. Pour Nicolas, la progression passera par un investissement encore plus important, notamment en intégrant le « Groupe Avenir 71» groupe que devrait rejoindre Corentin très prochainement au vu de son potentiel et de la qualité de son travail en club.

Place maintenant à des vacances méritées.

Nous participerons au Forum des associations du 7 septembre 2024. Vous pourrez nous rencontrer et effectuer vos démarches d’inscriptions pendant cet évènement.

La saison 2024-2025 reprendra à partir du 9 septembre.

Pour tout renseignement sur la saison prochaine : [email protected]