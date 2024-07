Succès du brunch gastronomique à 6 mains au Casino JOA de Santenay

L’événement a été marqué par la présence de Didier Goiffon, Chef étoilé, et Jean-Thomas Schneider, Meilleur Ouvrier de France et Double Champion du Monde de Pâtisserie et Glacerie. En collaboration avec le Chef Rémi Brunato du restaurant Le Comptoir, ils ont mis en valeur les produits des artisans locaux, offrant aux convives un festival de saveurs et de créativité.

Témoignage du Directeur du Casino JOA de Santenay :

« Chez JOA, notre ambition est de surprendre et de proposer des expériences uniques. Ce brunch champêtre en est un parfait exemple. Je remercie chaleureusement les chefs Didier Goiffon et Jean-Thomas Schneider pour leur incroyable contribution. Leur créativité culinaire a transformé cet événement en un moment inoubliable. Chaque plat, des entrées savoureuses aux desserts exquis, était une œuvre d’art, surprenant et ravissant nos papilles. Les éloges de nos clients en témoignent. Le souci du détail et la passion pour la cuisine se sont manifestés à travers chaque assiette. Voir les sourires radieux sur les visages de nos clients a été la plus belle récompense.

Je remercie également le Chef du Comptoir JOA, Rémi Brunato, et ses équipes. Leur professionnalisme et leur dévouement ont été essentiels à la réussite de cet événement. » (Frédéric Mousset, Directeur du Casino JOA de Santenay.)

Un cadre idyllique et une ambiance musicale envoûtante

Les invités ont été accueillis dans le parc du Casino, où des tentes élégantes et une vaisselle d’exception ont sublimé l’expérience culinaire. Le duo musical Les yeux d’Olga a assuré une ambiance envoûtante tout au long de la journée.

Au menu : des saveurs authentiques de la région

Les convives ont dégusté une sélection de mets comme le Bœuf Charolais boucané, maturé plus de 12 jours, le Tataki de longe de thon, mais aussi de magnifiques réalisations sucrées comme la barlette 100 % cacao-caramel et le baba exotique.

Didier Goiffon a impressionné par son approche innovante de la cuisine française, tandis que Jean-­Thomas Schneider a émerveillé avec ses créations sucrées alliant tradition et modernité. Tous ont apprécié les produits d’artisans locaux tels que ceux de la boulangerie de la Valée, de la maison DERVIN, sans oublier la charcuterie nolaytoise et le saumon produit par le fumage de Bourgogne à Cormatin.

Un succès retentissant

L’événement a rapidement affiché complet, témoignant de l’engouement du public pour ce type d’événement unique. Le Casino JOA de Santenay continue de s’imposer comme une référence en matière de divertissement, offrant à ses clients des expériences inoubliables dans un cadre d’exception.

Communiqué de presse du Casino de Santenay

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources,

21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

Site : https://www.joa.fr/casinos/santenay

Fb : https://www.facebook.com/CasinoJOA.Santenay