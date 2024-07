LEGISLATIVES - Greenpeace France salue le succès de la mobilisation contre l'extrême droite et en appelle à la responsabilité historique du prochain gouvernement

Les résultats des élections législatives placent ce soir le bloc de gauche, mené par le Nouveau Front populaire, en position majoritaire au sein de la future Assemblée nationale, écartant le risque d’un gouvernement d’extrême droite. “C’est un énorme soulagement et une victoire pour la démocratie, les droits humains et la planète. L’énorme mobilisation de ces dernières semaines contre l'extrême droite a porté ses fruits et ce soir, nous respirons à nouveau”, commente Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Avec de 132 à 152 député·es élus pour le Rassemblement national et ses alliés, contre 172 à 192 pour le Nouveau Front populaire (suivant les estimations à 20H30), la représentation de l'extrême droite augmente mais elle ne sera pas en mesure de mettre en place son programme discriminant et climaticide.

Ce soir, Greenpeace France salue la mobilisation des électeurs et des électrices, et celle des milieux scientifique, sportif, artistique, syndical, associatif et de l’ensemble des acteurs de la société civile qui, sans relâche, ont mis toutes leurs forces et leur énergie ces dernières semaines à marteler la réalité derrière le programme du Rassemblement national. Le RN au pouvoir, c’était la promesse d’une société française fracturée, avec un impact concret sur certains de nos concitoyens et concitoyennes qui auraient subi directement les politiques xénophobes et discriminantes de ce parti. Le RN au pouvoir, c’était également la fin de toute ambition pour une transition écologique juste et ambitieuse, si nécessaire et urgente.

Ce soir, l’heure est au soulagement. Mais ce dernier doit être de courte durée. Ces élections législatives, et les élections européennes qui ont précédé, démontrent la progression alarmante des idées d’extrême droite au sein de notre société. La responsabilité du prochain gouvernement est historique, et sa politique sera décisive pour empêcher que le cauchemar évité aujourd’hui ne devienne réalité dans les urnes à la prochaine présidentielle de 2027. La colère dans notre pays, après deux mandats du président Macron, est immense, des visions et des projets drastiquement différents s’affrontent. La solution aux différentes crises qui nous traversent passe par la mise en place d’une politique ayant pour cap la justice sociale et environnementale mais celle-ci doit être comprise de toutes et tous : trop de nos concitoyens et concitoyennes se sentent inconsidérés, mis de côté, laissés pour compte. Le prochain gouvernement mais aussi nous, organisations de la société civile, devons recréer des ponts, du dialogue et de l’espoir et réussir à embarquer tout le monde dans cette transition.

Ce soir, Greenpeace se félicite de cette nouvelle Assemblée nationale et nous attendons qu’elle porte un programme ambitieux, progressiste, à même de répondre aux enjeux immenses de notre époque. Dès demain, nous serons au rendez-vous pour faire en sorte que les promesses du programme du NFP ne soient pas des paroles en l’air et se concrétisent en mesures politiques. ISF vert, baisse de la TVA sur les transports en commun et réouverture de petites lignes de train, rétablissement du plan Ecophyto, interdiction du glyphosate, des néonicotinoïdes et des PFAS, soutien à la filière bio et à l’agroécologie, interdiction du glyphosate, instauration d’un moratoire sur les grands projets d’infrastructures autoroutières et de mégabassines, gestion de 100% de l’eau en régies locales publiques, fin des financements aux énergies fossiles… Mais aussi, renfort des aides pour les ménages afin d’isoler les logements, accélération de la rénovation des bâtiments publics, abrogation de la réforme des retraites, augmentation du smic… Toutes ces mesures doivent désormais se concrétiser pour redonner dignité, confiance et espoir. Ce soir, c’est l’heure de la célébration mais la vigilance reste de mise pour que la menace de l'extrême droite ne revienne pas encore plus forte dès demain.