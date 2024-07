Boules Lyonnaises : le club des cheminots sera représenté par deux équipes aux Championnats de France

Récemment 2 équipes quadrettes des cheminots Chalonnais chères au Président Christian Labille se sont qualifiées au Creusot pour les Championnats de France M4 qui auront lieu dans les monts du Lyonnais.

il s'agit de P.Labille , P. Chaplin , P. Durey , Boy Gilet pour la première quadrette et de P et M Oudard , D. Mazzeo , A . Giacomin et JP. Mansot.

Autre bonne nouvelle, la doublette mixte composée de S. Briset et P. Oudard s'est qualifiée également pour le Championnat de France qui aura lieu fin août à Cabestany près de Perpignan.

Félicitations à ce club pour son beau parcours.

J.P.B