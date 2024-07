Le Collectif Chalonnais pour Un Urbanisme Responsable remercie Nathalie Leblanc pour son engagement de la première heure

C' est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Nathalie Leblanc. Nous perdons une personne de conviction et d'engagement, devenue une amie, une camarade de lutte. Le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable se souvient de sa détermination et de son implication, dès la première heure, dans toutes les actions du Collectif pour contester le projet de construction d' un bâtiment commercial sur la Place de Gaulle. Sans le soutien indéfectible de Nathalie Leblanc, le Collectif n'aurait pas réussi. Aujourd'hui, les Chalonnais et les Grands Chalonnais lui doivent de ne pas avoir de construction massive et inutile sur un espace public arboré. Merci Nathalie, nous ne l'oublierons jamais.



Le Collectif pour Un Urbanisme Responsable présente ses très sincères condoléances à Guy son compagnon, à Agathe sa fille et à tous ses proches et amis.



Le Collectif Chalonnais pour Un Urbanisme Responsable