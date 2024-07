AVIS DE DECES - Madame Marguerite DEMONT née CHEVROT

SAINT-DÉSERT - BUXY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - COLOMARS (06)



Michel ROYER, son fils ;

Suzanne MONTENGERAND,

sa sœur ;

Albert CHEVROT (†), son frère ;

Lucie et Mariette ROYER,

ses petites-filles ;

et l'ensemble de la famille et des amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite DEMONT

née CHEVROT

survenu le 22 juillet 2024,

à l'âge de 98 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 29 juillet 2024 à 11h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Cet avis tiens lieu de faire-part et de remerciements.