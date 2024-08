AVIS DE DECES - Madame Suzanne FOURNERET née BABOUHOT

LUX



Sylvain FOURNERET, son fils ;

Julie, Jessy, Léa, Fiona, Fabien,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Pierrette et Jean-Jacques JARLOT,

Laurence MORIN,

ses sœurs et son beau-frère ;

neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne FOURNERET

née BABOUHOT

survenu le 8 aout 2024, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 16 aout 2024, à 10h30, en l'église de Lux.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.