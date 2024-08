AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie GALOCHE née COUILLEROT

CHALON-SUR-SAÔNE



François Galoche,

son époux ;

Julie, Mathieu,

ses enfants ;

Pascal et Anny Couillerot,

son frère et sa belle-sœur ;

Stéphane, Jérôme,

ses neveux et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie GALOCHE

née COUILLEROT

Ancienne Commerçante

« Bergère de France »

rue Général Leclerc

survenu à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 19 août, à 10h30, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

Anne-Marie repose au centre funéraire, 115 avenue Boucicaut.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.