L’association AVF Chalon prête pour une nouvelle saison

Pour la cinquante-cinquième année consécutive, l’association ayant été créée en 1970. La rentrée est en effet fixée au mardi 10 septembre, de 15 heures à 17 heures, au Clos Bourguignon avec un premier rendez-vous consacré aux inscriptions.

Le seul existant en Saône-et-Loire, l’AVF Chalon a terminé l’année 2023-2024 avec un total de 81 adhérents, soit 22 hommes et 59 femmes. Ayant accueilli six nouveaux arrivants et neuf nouveaux adhérents. Illustration, comme l’a souligné Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, lors de l’assemblée générale, tenue en juin dernier, qu’il fait bon vivre dans la Cité de Niépce et que l’AVF est l’association qui renforce cet accueil. On l’aura compris, cet accueil n’est rendu possible que grâce à un bon partenariat avec la municipalité chalonnaise.

Des nouveautés

L’objectif prioritaire de l’AVF Chalon est de permettre non seulement la découverte d’un nouvel environnement mais aussi de lutter contre l’isolement. Pour ce faire, différentes animations hebdomadaires sont proposées. Le planning définitif ne sera connu que le jour de la rentrée mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’il y aura quelques nouveautés. Une initiation à l’origami, cet art japonais du pliage de papier. Une initiation au dessin et/ou à l’utilisation des différentes techniques de peinture (acrylique, aquarelle, pastel, fusain…). Et une initiation à la photographie, et plus particulièrement comment optimiser ses photos à partir de smartphones.

Trois nouveautés qui viendront compléter les animations habituelles : l’atelier « Les doigts de fées » le lundi, les ateliers ludiques, avec notamment le tarot et le scrabble, le mardi, l’atelier mosaïque le mercredi, les randonnées avec dénivelé dans la Côte chalonnaise ou la marche détente autour de Chalon le jeudi, l’atelier découverte des nouveaux jeux de société le samedi, et « la pause-café » le dimanche après-midi. Sans oublier les activités ponctuelles, telles qu’atelier cuisine, art floral, cinéma, visites guidées, restaurants…

Au Forum de la vie associative et sportive

L’AVF Chalon est présidé par Christiane Carré, assistée de Françoise Finas, René Biasini et Michèle Gobillon, vice-présidents, Françoise Pairard, secrétaire générale, Evelyne Fourré, trésorière, et Francis Atlas, trésorier adjoint. L’association tiendra un stand au 8e Forum de la vie associative et sportive de Chalon, qui se déroulera le 7 septembre prochain au Parc des Expositions. Une occasion pour mieux la connaître…

Gabriel-Henri THEULOT

Photo archive 2022