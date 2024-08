ELAN CHALON - Au Colisée, la rentrée se prépare ...

« Citius, Altius, Fortius ».. Plus vite, plus haut, plus fort... la devise olympique qui a fait le succès de cette période estivale semble avoir fait des émules du côté de l'Elan Chalon. Petit focus sur les préparatifs de rentrée du côté de l'Elan Chalon.

Pour cette nouvelle rentrée sportive, les joueurs de l'Elan ont repris les chemins du parquet chalonnais. Malgré le trève estivale, les sportifs ont joué la carte du maintien de forme sportif avec des joueurs qui n'ont pas hésité à privilégier le renforcement musculaire, à l'image d'Olivier Cortale, qui affiche en cette rentrée sportive, un sérieux changement de profil. C'est un Elan Chalon nouvelle configuration qui va s'afficher cette année. Après une année crash-test, très piégeuse, pour sa remontée dans l'élite du basket national, l'Elan Chalon marchait sur des oeufs et se devait d'assurer au maximum son maintien.

« Citius, Altius, Fortius »

Après l'année de la remontée en élite et celle du maintien, l'Elan Chalon peut respirer et envisager la suite avec un plus de sérénité. Avec le départ de Rémy Delpon, en direction d'Antibes et de nombreuses restructurations internes, l'Elan Chalon voit le retour d'un certain nombre de visages bien connus, à l'image de celui de Julien Espinosa, en qualité de directeur sportif. Dans les coulisses, c'est le retour aussi de Loïc Michel, qui récupère les fonctions de directeur marketing du club. Des visages qui connaissent particulièrement bien le club, ses points forts et ses faiblesses.

Sur le parquet, Savo Vucevic et ses deux assistants Maxime Pacquaut et Emmanuel Coeuret, profitent de cette reprise, pour "de l'observation". Petits ateliers sur le parquet et musculation sont au coeur du programme de reprise, avec l'idée d'observer le comportement et l'atttitude de chacun, dans un groupe qui va devoir se réinventer.

Sur le papier, tout le monde s'accorde à dire que l'effectif est plus costaud, que l'année dernière à la même époque. De là à s'imaginer des ambitions bien supérieures à celles d'une moitié de tableau ? Sans doute que certains y pensent, voir même beaucoup. Avec un championnat relativement court et une trentaine de matchs, l'Elan Chalon a de quoi se concentrer sportivement, contrairement à d'autres clubs, engagés dans d'autres compétitions.

Un recrutement qui coche toutes les cases

Compliqué pour un club qui dispose d'un budget à la hauteur de ce qu'il est, sans compter l'absence de grands rendez-vous sportifs européens, de recruter des profils qui sortent de l'ordinaire. Une fois dépassé ce constat, il s'avère que l'Elan Chalon s'est finalement pas trop mal débrouillé. La recette Savo a fonctionné à plein régime... Jamais de pression, jamais dans l'urgence et finalement les profils qui étaient en ligne de mire sont tombés dans l'escarcelle chalonnaise.

"De la polyvalence !". C'était le maitre-mot du recrutement cette année. Avec trop de faiblesses l'année dernière sur des changements de stratégie de dernière minute, l'Elan Chalon a su privilégier des profils très polyvalents, permettant à des joueurs évoluant à tel ou tel poste, d'évoluer dans tel autre, en cas réévaluation stratégique. ". Si tout se met bien en place, c’est du sport, il n’y a pas de limites, top 10, top 8 voir top 6. Pour autant, il ne faut pas oublier que cette année on n'est plus que 16 clubs. Le niveau risque d’être encore plus relevé par rapport à la saison précédente » a confié Savo Vucevic.

Après les arrivées de Yohan Choupas, Jamel Morris, Zac Cuthbertson et Nemanja Nenadic, l'Elan Chalon pourra compter sur son meneur américain Jeremiah Hill, toujours absent, profitant de son congé parental.

Dans les coulisses, Rémy Delpon dont le contrat arrive à terme cette semaine, est venu saluer tout le monde, avant de prendre officiellement ses fonctions à Antibes, à la fin du mois.

Une préparation avec un premier match à huis clos ce vendredi contre Saint-Vallier (Pro B), puis contre l'équipe nationale de Tunisie le 28 août. Viendront le Tournoi de la Drôme, puis l'Ain Star Game pour amener jusqu'à la rentrée scolaire. Localement, le premier grand rendez-vous sera exclusivement ouvert aux écoles du Grand Chalon avec le fameux match des écoles, qui suscite chaque année l'enthousiasme des jeunes chalonnais. Suivra le tournoi de Bourges à la mi-septembre. Début du championnat officiel... le 21 septembre ! D'ici là, le staff devrait avoir pris toute la mesure de son effectif pour entrer dans le vif du sujet, "l'essentiel étant d'apporter du bonheur et du spectacles aux Chalonnais et à nos partenaires" a rappelé Vincent Bergeret, Président de l'Elan.

Attention.. si vous n'avez pas encore réservé vos abonnements, c'est maintenant ou jamais d'y penser ! On vous rappelle que le Colisée a joué quasiment toute sa saison à guichets fermés !

Laurent Guillaumé