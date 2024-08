L'orage de ce samedi soir a frappé le secteur du Creusot

Les premiers coups orageux ont été denses ce samedi vers 16h. Rafales de vent et petite grêle ont frappé notamment la région chalonnaise. Une épisode de quelques minutes qui a apporté une belle pluviométrie. Mais c'est le secteur du Creusot qui a été touché le plus intensément. On ne compte plus les arbres et autres branches arrachées par les vents violents qui ont secoué la région.

