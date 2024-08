Petit clin d’œil onirique au marché de Chalon

Qu’on se le dise : notre ville propose trois marchés en centre-ville par semaine, et c’est un vrai plaisir que les habitués ne boudent pas. Et au détour d’un étal, une jolie surprise !

Ah ! Les marchés chalonnais ! On peut choisir ses légumes ou ses fromages chez de vrais producteurs, c’est tout de même une chance !

Ce dimanche d’août, la rue aux Fèvres fourmille de couleurs, d’odeurs et de mouvement. On se croise, on se dépasse, on cherche, l’esprit et le cabas remplis d’idées de recettes estivales.

Puis on s’arrête un moment pour contempler un jeune artiste circassien. L’illusion commence, comment fait-il cela ? Une boule de cristal glisse entre ses paumes, remonte le long de ses bras, semble suspendue dans le vide. Nacho Penacho, c’est son nom de scène. Des parents s’arrêtent, leur enfant s’approche, le regard fixé sur l’objet qui ondule, toujours mouvant, toujours scintillant. C’est simple et beau.

La Penacho Cie est une compagnie de cirque et d’art de rue installée en Saône-et-Loire.

Merci, Nacho, pour ces instants volés à la réalité.

Par Nathalie DUNAND

