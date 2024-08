Le chêne marquant le massacre de Marloux malmené par l'orage de samedi soir

Ce dimanche matin, toutes les autorités avaient rendez-vous à l'orée du bois de Marloux à Mellecey ( à lire sur info-chalon.com), afin de commémorer le massacre du bois de Marloux, perpetré par l'Occupation Allemande. La prison de Chalon sur Saône débordant de détenus et face au repli ordonné aux troupes allemandes compte-tenu des débarquements de Provence et de Normandie, ce sont des assassinats qui vont être commis. A Germolles, à Mellecey, à Dracy-le-fort mais aussi à Chatenoy-le-Royal, Crissey et Fragnes-La Loyère, chacun de ces lieux va connaître les exactions des troupes allemandes. L'orage de ce samedi soir aura secoué encore un peu plus le chêne, qui abrite depuis 80 ans cet anniversaire macabre. Pas sûr que le temps puisse encore lui garantir une plus longue longévité... Plus que jamais la question du réaménagement des lieux devrait être au centre des préoccupations...