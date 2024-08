Le Chalonnais Youssoupha Diouf en porteur de drapeau du Sénégal

C'est une troisième participation pour le Chalonnais à des Jeux Paralympiques, après ceux de Rio et de Tokyo, place à ceux de Paris. Détenteur du record d'Afrique dans sa discipline qu'est le lancer de javelot, Youssoupha Diouf portait les couleurs du Sénégal. Un véritable honneur pour un sportif quand vous participez à une telle compétition. On retrouvera Youssoupha sous les couleurs rouge et blanc à l'occasion de la saison de basket fauteuil puisqu'il évolue sous la bannière de l'Elan Chalon.