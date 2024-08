Les enfants du centre de loisirs "l’Escale" de Saint Rémy ont passé une "nuit sous la tente" pour clore les vacances.

Les animations d’été se terminent jeudi 29 août, après un été bien rempli, pour finir en beauté entre copains et copines, rien de mieux qu’une soirée pyjama avec la particularité à "l’Escale" de se dérouler sous la tente.

16 enfants de 6 à 13 ans et deux animateurs, Hugo et Maéva, ont passé la nuit sous les tentes fournies par l’Escale. Les enfants avaient amené leur duvet et leur "doudou". Avant de pouvoir se coucher, il faut faire son lit et là, il fallait participer au montage des tentes.

Pour le repas, il a été à la charge de l’Escale, mais 3 enfants ont accompagné une animatrice pour faire les courses. Ensuite, en fin d’après-midi, tous les enfants se sont mis à la confection de pizzas, repas en plein air pris en commun avec les animateurs.

L’excitation se faisait sentir chez les enfants, heureux de cette expérience entre copains, copines. Une bonne ambiance régnait au sein du groupe.

Florence Plissonnier maire de la commune est venue rendre visite aux enfants, elle a passé un moment à l’Escale et partagé l’apéro 0 alcool » avec les jeunes.

L’animation de la soirée : un « Loup-Garou sur le thème des J.O., des jeux de société, un moment musical doux pour bien préparer un bon gros dodo.

Très bon bilan de la saison : Florence Plissonnier et les animateurs ont confirmé une belle fréquentation pour cette saison 2024 avec 120 à 130 enfants par jour en juillet et 10 animateurs en accompagnement. Environ 60 enfants par jour et 7 animateurs en août.

De nombreuses animations et activités dont les moments phares : l’Aqua parc à Dole, « Des ânes et des abeilles » à Blanost, un parcours nature, le parc des Combes, la sortie camping de Chagny à vélo en passant par la "voie bleue" et beaucoup d’activités inter-structures, etc.

Après ces belles vacances, pour les enfants, il est temps de penser à la rentrée scolaire et aux activités périscolaires.

C.Cléaux