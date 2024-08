l’association MUSIQUE ET EXPRESSIONS de Châtenoy le Royal vous invitent à la rejoindre dès la rentrée de septembre.

Communiqué

« l’association MUSIQUE ET EXPRESSIONS vous invitent à la rejoindre dès la rentrée de septembre.

Elle sera présente au forum des associations de Chatenoy le Royal et des renseignements et inscriptions éventuelles pourront également se faire le samedi après-midi 7septembre dans la salle BERLIOZ à côté de la bibliothèque.

Nous vous attendons nombreux. »