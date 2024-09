Les Écologistes de Côte-d’Or dénoncent l’impasse institutionnelle organisée par le Président de la République

Même s’il tente de se voiler la face, le Président a perdu les élections et il ne peut empêcher la démocratie de fonctionner. Le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête et a, depuis plus d’un mois, désigné sa candidate en vue de constituer un gouvernement. C’est désormais à Lucie Castets que revient la charge de tenter de trouver des majorités et non au Président.

Cela fait maintenant presque deux mois que les électeurs, convoqués par le Président de la République, ont exprimé leur souhait de rupture, en lui disant « non » ainsi qu’au RN. Après cette première entaille avec le pacte républicain en décidant seul de la dissolution avec le risque de mettre l’extrême-droite au pouvoir, voilà que le Président tente d’ignorer les résultats des élections législatives tout en refusant d’entendre que les Français•es lui ont tourné le dos.

Cette crise, dont il est à l’origine, ne peut pas durer tant le besoin de changement est grand et tant nos services publics souffrent. Lucie Castets doit prendre ses fonctions et tenter de trouver des majorités sur des sujets tels que l’école, l’hôpital, le logement mais aussi les conséquences du changement climatique. La recherche de compromis et de majorité sur les textes ne nous est pas inconnue, et nous sommes convaincus que le gouvernement de Lucie Castets serait à même de trouver des majorités sur des mesures qui amélioreront véritablement la vie des Français•es si Emmanuel Macron ne se comportait pas comme un sélectionneur en « censurant » une majorité qui ne lui plairait pas. Nous rappelons qu’il revient au Parlement et non à l’Elysée de former des majorités parlementaires.

L’une de nos principales mesures pour réconcilier les électeurs avec le scrutin est l’instauration de la proportionnelle qui permet une meilleure représentation des différentes opinions et les travaux la préparant nécessitent des espaces de débat au plus près des citoyen•ne•s; et les Écologistes s’y emploieront. Par ailleurs, la préparation du Projet de Loi de Finances 2025 semble déjà être dans les tuyaux d’un gouvernement démissionnaire qui s’accroche, le tout hors des radars de la représentation nationale (Assemblée Nationale et Sénat) et cela n’est pas tolérable.

Dans l’immédiat, le Président doit arrêter de perdre du temps, il faut agir maintenant et laisser nos institutions faire fonctionner la démocratie.

En attendant, le 7 septembre marquera un rendez-vous citoyen face à la mauvaise situation faite à La République et Les Écologistes de Côte-d’Or y répondront présent•e•s.

Le co-secrétariat



Les co-secrétaires, pour la coordination départementale