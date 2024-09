"Situation financière des collectivités : stop aux caricatures ! " dénonce l'association des Intercommunalités de France

Communiqué de presse

Par voie de presse, les ministres démissionnaires en charge de l’Économie et du Budget pointent depuis plusieurs jours le rôle supposé des collectivités locales dans la détérioration des comptes publics. Intercommunalités de France appelle le Gouvernement démissionnaire à cesser rapidement ces mises en accusation caricaturales d’élus légitimement et démocratiquement en poste pour conduire leur mandat. L’association rappelle que, contrairement à l’État, les budgets des collectivités doivent être chaque année votés à l’équilibre. Les élus de l’association souhaitent que le Gouvernement cesse de détourner l’attention de la situation financière de l’État alors que les comptes des collectivités sont majoritairement bien gérés.





Les élus locaux ne peuvent se satisfaire de cette manière de faire. Aux opérations de communication et à l’opacité de la méthode, ils préféreraient pouvoir enfin avoir un interlocuteur au niveau national pour établir un cadre de dialogue serein, en confiance, sur les bases d’un diagnostic partagé. L’association s’interroge sur la légitimité d’un Gouvernement démissionnaire depuis deux mois, qui en plus de mettre en cause publiquement les collectivités, annonce des baisses conséquentes sur le fonds vert, indispensable pour conduire la transition écologique dans les territoires.



Intercommunalités de France a du mal à ne pas voir la volonté du Gouvernement de détourner l’attention des dérapages budgétaires de l’État, dont les collectivités ne sauraient être tenues pour responsables. Suppressions d’impôts locaux qui privent nos finances de recettes importantes, budget établi sur les bases de prévisions de croissance erronées, doublons administratifs coûteux pointés par le rapport Ravignon…, nombreuses sont les pistes d’amélioration des comptes publics qui pourraient être discutées entre État et associations de collectivités.



Intercommunalités de France souhaite qu’un nouveau Gouvernement soit rapidement nommé afin de répondre aux attentes des Français et enjeux auxquels est confronté notre pays. Il devra revoir en profondeur la méthode qui a jusqu’alors présidé au dialogue entre État et collectivités sur les sujets financiers, et associer l’ensemble des associations d’élus à des discussions fondées sur une confiance réciproque.