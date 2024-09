JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2024 - La préfecture de Saône et Loire ouvre ses portes au public

Les journées européennes du patrimoine sont organisées par le Ministère de la Culture et sont déclinées au niveau local par les directions régionales des affaires culturelles et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine.

Cet évènement est, chaque année, une belle occasion de découvrir le patrimoine qui nous entoure.

L’hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire a ouvert ses portes au public pour la première fois en 2010. Cette année, l’ouverture de la préfecture au public est prévue les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024 de 10 h à 12 h et de 14h à 16 h30.

Des visites guidées gratuites seront organisées afin de présenter l’histoire et l’architecture de la préfecture, de découvrir ses salons, son mobilier et ses jardins. Cette année encore, le bureau du préfet fera partie de la visite.

Cette année est aussi celle du 80ème anniversaire de la Libération. Plusieurs expositions seront visibles dans les salons de la préfecture à ce sujet.

Un cherche et trouve sera également proposé aux visiteurs petits et grands qui donnera lieu à un tirage au sort pour remporter un lot.

Il est demandé au public de s’inscrire nominativement sur des créneaux horaires précis au plus tard le 19 septembre.

Trois moyens d’inscription sont à votre disposition :

• En envoyant un courriel à [email protected] ;

• En remplissant le formulaire sur : https://urlr.me/2zKcv ;

• Par téléphone au 03.85.21.80.64 ou 03.85.21.82.33.

L’accueil des visiteurs se fera par le 2 rue de la préfecture, 71 000 Mâcon.