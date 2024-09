Tout savoir sur l’opération 'Rose Jaune'

Ce mercredi 11 septembre se déroulait la conférence de presse “Une rose jaune pour Alzheimer” qui se tenait au Salon d’Honneur de la mairie de Chalon-sur-saône. Les trois clubs Lions Chalonnais : Chalon-sur-Saône Doyen, Chalon Saôcouna et Mercurey Côte chalonnaise, annoncent participer une nouvelle fois à l’action nationale “Un rose jaune pour Alzheimer” pour la 4ème année consécutive.

En quoi consiste “Un rose jaune pour Alzheimer” ? Le principe est simple.

En échange d’un don de 3 euros, vous recevez une rose jaune, couleur de la mémoire, en soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et aux aidants. Au fil des années, cette opération a réussi à financer plusieurs projets dans plusieurs EHPAD, comme celui de Chagny ou Roger Lagrange. Mais a aussi pour but de financer la recherche clinique sur la maladie.

Cette année, 2500 roses jaunes seront proposées :

Au marché de Givry, le jeudi 19 septembre

Au marché de Chalon-sur-Saône, le vendredi 20 septembre et dimanche 22 septembre

Au marché de Chagny, le dimanche 22 septembre

Au centre commercial Leclerc de Lux, samedi 21 septembre

En parallèle, des ‘séjours répit Evalion Bourgogne’ de 5 jours ont été mis en place cette année pour permettre à des couples aidant-aidé de partir en vacances dans un cadre sécurisé et un encadrement médico-social au Château de Jully-les-Buxy.

Lions Alzheimer, association créée en 1995 et portée par les Lions Club de France, propose entre autres des centres d'accueil de jour, des Cafés Lions Alzheimer pour les aidants, pour leur laisser un temps de parole, mais aussi un programme d’entraide, et des séjours thérapeutiques Séréla. Plus de renseignements sur www.lions-alzheimer-france.fr

Une journée mondiale de l’Alzheimer aura aussi lieu le jeudi 19 septembre 2024 de 14h à 19h au Clos Bourguignon de Chalon-sur-Saône, pour sensibiliser, mobiliser et orienter sur cette maladie. Des stands d’informations seront disponibles sur place, ainsi que des animations, comme un test de vieillissement par ADMR, une pièce de théâtre par Les Totors, des activités physiques et mentales comme des jeux d’adresse et de mémoire, du tir à l'arc, du tennis de table, et bien plus.

Olivia MR