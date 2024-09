AVIS DE DECES - Madame Monique REBOULET

CHALON-SUR-SAÔNE - DRACY-LE-FORT



Catherine,

Fabien et sa compagne,

Véronique et Christian SIMON,

Patricia et son mari,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

les familles BUENO,

MAZURE et MERLE,

vous font part du décès de

Monique REBOULET

survenu le 8 septembre 2024

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 16 septembre à 14h30 en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons seront possibles au profit de l'Association Régionale Léon Bérard de Lyon pour les enfants cancéreux (ALBEC).

Pas de visites.

La famille rappelle à votre souvenir

Albert

son époux, décédé en 1978 ;

Richard

son fils, décédé en 2012.