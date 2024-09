Nouveau rassemblement en faveur de la Paix en Palestine ce samedi à Chalon

Communiqué de presse de l'Association France Palestine Solidarité 71

Chaque jour, le conflit israélo-palestinien nous rappelle ses horreurs. La frappe, mardi, sur le camp de réfugiés d'Al-Mawasi à Khan Younès, censé être une zone humanitaire protégée, a provoqué la mort d'au moins 40 personnes après avoir été déjà durement touché par une précédente attaque en juillet qui avait fait 90 morts ! Encore mercredi, une frappe sur une école du camp de réfugiés de Nousseirat a tué au moins 19 personnes, dont 6 employés de l'UNRWA, l'agence de secours l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les convois de l'ONU sont mitraillés ou mis en joue pendant des heures, empêchant ou ralentissant les distributions alimentaires et les campagnes de vaccination pourtant vitales.

Lundi 9 septembre aurait dû marquer le début de la nouvelle année scolaire à Gaza, mais la guerre continue de priver des centaines de milliers d'enfants de ce droit fondamental. En effet, dans cette situation de plus en plus dégradée, près de 700 000 enfants et 100 000 étudiants gazaouis sont dans l'impossibilité de retourner à l'école, et ce, pour la deuxième année, de nombreuses écoles et la quasi-totalité des universités étant détruites. Le risque est immense de voir une génération entière sacrifiée.

C'est pourquoi, le mouvement de solidarité avec le peuple Palestinien doit se poursuivre et s'amplifier devant les atrocités qui continuent d'être commises à Gaza par le gouvernement israélien de Netanyahu !

Il doit encore et toujours se faire entendre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Ce mouvement doit aussi dénoncer l'inaction de la France et rappeler que notre pays a des leviers d'action : la reconnaissance immédiate de l'État de Palestine comme 75% des 193 États membres de l'ONU, la demande de suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël ainsi que l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.

L'Afps 71 appelle à un nouveau rassemblement :

Samedi 14 septembre à Chalon : Rendez-vous à 15h00 - Place de Beaune

Nous rappellerons encore et toujours nos mots d'ordre :

Stop au génocide à Gaza ! Stop à la colonisation et aux attaques à Jérusalem et en Cisjordanie !

Lors de cette manifestation, nous aurons un message particulier pour les 800 000 enfants et étudiants de Gaza qui comme tous les enfants ont droit à une éducation.



L'Association France Palestine Solidarité 71