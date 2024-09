Les toiles d’Agnès Martinaud-Thenin sont à admirer à la Galerie du Châtelet jusqu’à demain !

La nivernaise Agnès Martinaud-Thenin expose ses toiles (peintures et collages), à la galerie du Châtelet située dans les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône, jusqu’à demain dimanche 15 septembre 19h. Cela fait 20 ans qu’Agnès peint ; 14 ans qu’elle prend des cours ou effectue des stages pour apprendre de nouvelles techniques. Elle expose ses œuvres pour la première fois en 2002 mais déjà toute petite, elle aimait dessiner, nous explique t-elle. Un jour une toile l’inspire plus particulièrement et c’est le déclic. Son univers prend ses sources dans ce que la nature a de beau à nous donner à voir : des arbres, des fleurs, mais pas que...

A découvrir.

SBR - photos : info-chalon, Agnès Martinaud-Thenin est à droite sur la photo, ici accompagnée de sa soeur.