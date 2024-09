Devenez complices les 27 et 28 septembre du Grand Débarras ! C’est une vraie brocante mais il y a aussi un spectacle, mais c’est une vraie brocante…

Inscrivez-vous, un appel à participation est lancé par l’Espace des Arts ! Nous avons rencontré Corinne, Salomé, Méa et Miguel qui nous en disent plus.

L’Espace des Arts recherche 30 exposants volontaires pour les 27 et 28 septembre où un vide-grenier nocturne sera proposé sur son parvis. Autour de cette vraie brocante, une soirée inédite ! Nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher l’effet de surprise. L’Espace des Arts tiendra également avec les équipes de Chalon dans la Rue un stand étonnant où vous pourrez découvrir des éléments de décors, des accessoires et des affiches qui seront mis en vente.

Et vous concernant ?

Vous pourrez tenir un stand (de 3m50), l’emplacement est gratuit, vous pouvez vous engager sur les deux dates mais pas obligatoirement ; l’inscription, elle en revanche est obligatoire ( Tél. 03 85 42 52 11 ou écrire à [email protected] ). Si jamais, vous comptez participer sur les deux dates proposées, sachez que le site sera gardé la nuit et de plus, sera entièrement éclairé. Le vide-grenier aura lieu de 20h à 23h environ, les professionnels ne sont pas acceptés, les habitants du quartier bienvenus et l’artisanat accepté.

Si vous avez des choses à vendre qui peuvent servir à d’autres, n’hésitez pas. Il n’y a pas d’objets interdits alors chargez votre brouette d’objets utiles à d’autres et réservez votre stand, vous pouvez le tenir à plusieurs également.

Comment se dérouleront ces soirées ?

En toute convivialité ! Il y aura une buvette qui proposera de la restauration et qui sera tenue par une association chalonnaise. Il y aura aussi des surprises réservées par le Cie Opus. Il y aura également une tombola avec un premier prix qui sort de l’ordinaire !

Alors n’hésitez plus, devenez complices du Grand Débarras ! Infos et réservations au 03 85 42 52 11 ou [email protected]

SBR