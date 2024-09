Le Grand Chalon adopte sa stratégie pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche, l’Innovation et la Vie étudiante

Ce lundi 23 septembre, Sébastien MARTIN avec Madame la Rectrice de Région Académique Nathalie ALBERT-MORETTI et Monsieur le Recteur de l’académie de Dijon Pierre N’GAHANE ainsi que 14 autres partenaires ont signé la nouvelle stratégie du territoire pour l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la vie étudiante.

Le Grand Chalon souhaite s’appuyer sur les engagements respectifs de chaque signataire pour positionner l’agglomération comme un territoire de référence, à la fois régional et national, en matière de formation, de recherche, de vie étudiante et d’innovation.

Une stratégie pour soutenir la dynamique du territoire

Connaissant un développement économique important, le Grand Chalon a souhaité affiner sa stratégie en matière d’enseignement supérieur afin de pouvoir répondre aux enjeux qui lui sont propres notamment :

- Une forte croissance des filières industrielles locales, avec plus de 1000 emplois dans l’industrie créés depuis 2020 et un besoin anticipé de 2 000 nouveaux emplois d’ici 2029 nécessitant l’ouverture des formations initiales et continues adéquates ;

- Une offre de vie étudiante à adapter aux besoins des étudiants pour les accueillir sur le territoire et les amener à poursuivre leur carrière sur le territoire ;

- Le besoin de recherche et d’innovation pour accompagner les entreprises locales dans leurs transitions et ainsi, leur recherche de compétitivité ;

Une démarche collective au service de quatre ambitions partagées

Désireux d’impliquer très largement l’ensemble des acteurs locaux comme régionaux concernés par ces enjeux, l’élaboration de ce document s’est faite dans un esprit concertation de plusieurs mois et qui a permis de définir une stratégie partagée autour de quatre ambitions et la définition 23 fiches-actions concrètes parmi lesquelles peuvent être citées :

- L’ouverture de nouveaux diplômes menant notamment, aux métiers de l’industrie

- Le soutien à l’innovation avec des projets comme la Plateforme CND Lab’

- La création d’un véritable lieu de vie pour les étudiants, en réponse à leurs attentes en termes de convivialité et de services.

Un levier indispensable à la stratégie de développement du Grand Chalon

Avec ce nouveau cadre stratégique, le Grand Chalon souhaite ainsi devenir l’un des territoires français reconnu pour sa qualité d’accueil et de formation aux métiers de l’industrie ou au service de l’industrie. Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon : “L’ouverture, sur notre territoire, de diplômes répondant aux besoins des entreprises doit être l’une de nos principales priorités avec le développement d’un cadre de vie propice à l’accueil de nouveaux étudiants. L’élaboration de ce schéma, avec l’ensemble des partenaires locaux comme régionaux, privés comme publics, est la preuve que cette priorité est bien partagée. Nous disposons désormais du cadre propice pour faire du Grand Chalon un territoire reconnu pour la qualité de ses diplômes et de son cadre de vie étudiante et je m’en réjouis”.

