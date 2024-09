Le coup de gueule matinal d'une fidèle d'info-chalon.com

"Je pousse mon coup de gueule du matin. J'aime les promenades autour de la Saône et de la Genise.Dommage de faire de telles découvertes !

Ce matin un spectacle de désolation. Après avoir échangé quelques mots avec une habitante proche de cet endroit, elle me disait que tous les week-ends c'était le même spectacle. Les tables sont remplies de déchets de repas, carcasses de poulets, viande etc .... Pas le courage de mettre leurs ordures dans la poubelle qui est à proximité. Honteux, ce sont des bandes qui sont habituées à fréquenter ce lieux apparemment.

Sympa pour les promeneurs, les vacanciers etc...

J'ai déjà constaté la même situation, le long de la Genise. Par contre,il faudrait aussi que les poubelles soient vidées plus souvent !....

Comme le pont St Laurent plein de pisses de chiens et d'humains, sans compter les vomis les lendemains de week-ends. Un petit lavage serait nécessaire."