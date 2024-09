Vous êtes salarié d'une toute petite entreprise ? La CGT informe

Communiqué de presse

En tant que salarié-e-s d’une très petite entreprise-TPE (- de 11 salarié-e-s) ou employé-e-s à domicile, vous allez être appelé-e-s à voter à l’occasion d’élections professionnelles qui vous sont spécialement dédiées.

Celles-ci sont pour l’heure programmées du 25 novembre au 9 décembre 2024.

Des recours juridiques en cours pourraient reporter ce scrutin de quelques jours à quelques semaines. La CGT vous tiendra au courant de l’évolution par voie de presse.

Ce scrutin est essentiel pour faire entendre votre voix et défendre vos droits.

Vous voterez pour l’organisation syndicale qui vous représentera (par exemple pour la négociation de votre convention collective qui régit vos conditions de travail, horaires, congés, salaires, etc.)

Chaque électeur·trice concerné·e a été normalement inscrit·e par son employeur sur la liste électorale. Pour cela il fallait être en position de contrat de travail en décembre 2023 (CDI, CDD, contrat intérimaire contrat précaire, et apprentissage, etc.) et avoir 16 ans au 25 nov. 2024.

Vous avez dû recevoir un courrier du Ministère du Travail vous indiquant que vous faites partie des électeur·trices. Votre numéro de sécurité sociale, vous permettra de vérifier vos coordonnées et votre situation professionnelle.

Si vous n’avez pas reçu votre courrier mais que vous êtes concernés, il ne vous reste que quelques jours (dernier délai le 30 septembre 2024) pour vous rendre sur le site spécifique du ministère du travail pour vérifier votre inscription éventuelle (même sans courrier) ou pour faire un recours d’inscription en ligne.



Comment procéder ?

Avant le 30 septembre, rendez-vous sur le site Internet dédié https://election-tpe.travail.gouv.fr,

Accédez à votre espace de connexion et authentifiez-vous,

Vérifiez votre inscription et vos données personnelles et modifiez si besoin.

4.Faites un recours en ligne si vous n’êtes pas dans la liste électorale

Un nouveau courrier vous sera envoyé courant novembre avec des identifications de vote accompagné d’un matériel de vote par correspondance.

Les votes d’un certain nombre de salarié·e ont été confisqués par les manipulations du président Macron. Le mouvement syndical doit se renforcer pour peser sur les choix politiques à venir. L’abrogation de la réforme des retraites, l’augmentation des salaires, une sécurité sociale intégrale, sont des grandes revendications que les salarié·es doivent soutenir, par leur adhésion au syndicalisme, par les votes aux élections professionnelles (les TPE !) et par les mouvements sociaux comme le 1er octobre.