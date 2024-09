Le local rien que le local... Caroline Menand ouvre ce vendredi son commerce rue d'Autun à Chalon sur Saône

Le magasin est situé au 21 de la rue d'Autun à Chalon sur Saône, secteur Citadelle. Un secteur choisi pour son dynamisme commercial assure Carolone Menand, qui s'élance en valorisant les circuits courts et la simplicité des produits proposés. En attendant d'ouvrir son futur commerce à proximité de l'Epicurien des Vignes à Saint-Désert, avec une surface de 150 m2 qui sera dédiée aux circuits courts, c'est aux Chalonnais qu'elle réserve en premier ses prestations.

Vous trouverez chez Caroline toute une panoplie de produits, de l'alimentaire au non-alimentaire, avec le seul mot d'ordre de la proximité. Avec des prix quasi identiques à ceux pratiqués par les producteurs, Caroline Menand entend jouer l'interface entre producteurs et consommateurs, et laisser aux producteurs le soin d'être dans leurs exploitations pour produire.

Des terrines d'Essertenne et Saint Julien sur Dheune, de la farine de Givry, des aromatiques de Paray le Monial, la fabrique à thé de la Loire, les fromages de Santagny, les bières de Sennecey le Grand et de la Bresse, les cookies de Pont de Vaux... et la liste est loin d'être exhaustive. Du côté du non-alimentaire, c'est un dépôt-vente qu'elle propose aux créateurs du secteur avec des savons produits en Saône et Loire à Mâcon et Bissey sous Cruchaud, des céramiques de Varennes le Grand, des bijoux créés dans la Vallée des Vaux...

Pour le lancement, Caroline Menand propose 10 % de réduction jusqu'au 27 octobre pour votre première visite. Une belle de s'élancer au service du territoire.

La boutique est ouverte du mardu au vendredi de 9H-12h et de 16h à 19h et le samedi en journée continue de 9H à 19h.

Bon lancement à Caroline dans cette nouvelle épopée !

Laurent Guillaumé