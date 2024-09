A pied, en fauteuil, en landau, seul, en duo ou en groupe, à quatre pattes… ils ont fait partie de la marée « Chalonnaise » : Découvrez les photographies d’avant course (1)

Le photoreportage info-chalon.com

Organisée d’une façon remarquable par l’association sportive du Grand Chalon Athlétisme, la 11ème édition de la ‘Chalonnaise’ d’Octobre Rose a connu un franc succès ce dimanche 29 septembre à partir de 10 heures sur le lieu de rassemblement qui était en bordure de Saône.

En effet, pas loin de 4000 personnes, regroupant hommes déguisés, femmes, enfants mais aussi de fidèles compagnons canins sont venus participer à cette grande action de solidarité en faveur des femmes touchées par le cancer du sein, en s’engageant dans le parcours qui commençait derrière la base Adrien Hardy pour se rendre en direction de l’étroit passage situé entre l’esplanade du centre nautique et le club de l’aviron chalonnais et prendre la direction du quartiers des Près Saint Jean, contourner le lac de la Zup pour revenir vers le pont de Bourgogne et terminer sur le bastion bas derrière, lieu d’arrivée. De nombreux participantes et participants sont donc venus courir pour la cause.

Info-chalon lance plusieurs clins d’œil à celles et ceux qui se sont portés volontaires pour être photographié :

La salle de distribution des maillots était bondée à partir de 9 heures

Il en était pareil pour la salle des inscriptions des dernières minutes.

Un petit groupe de l’Hôpital de William Morey,

Comme chaque année, c’est une grosse délégation de l’O.M.S qui était présente et qui regroupait avec elle de nombreuses associations sportives.

Les animateurs présentateurs de cette 11ème édition, Isabelle Pommey et son mari Didier n’ont pas ménagé leurs efforts,

Même la cause animale était aussi défendue,

Petit clin d’œil à la petite famille de Babette, en compagnie du Maire de Chalon-sur-Saône,

A deux sympathiques commerçantes,

A la marraine Valérie Simon en compagnie de Setti Messoussa d’Emiland Gauthey

Félicitation à toutes et à tous !

(La suite échauffement-discours, Départ de la course, arrivée… à venir sur info-chalon.com

J.P.B