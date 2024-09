11e édition de la course ‘La Chalonnaise’ (2), le discours d’avant course et l’échauffement

Le photoreportage info-chalon.com

Lors de cet événement de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sur la tribune pour apporter leur soutien à la cause d’octobre Rose représentée ce dimanche par la célèbre course ‘La Chalonnaise’.

En effet, on notait la présence d’Arnaud Sanvert, Député de la 5ème circonscription, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, d’Alain Gaudray, Conseiller Départemental de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et de la santé, de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, de Gilles Platret, Vice-président en charge de l'attractivité touristique et Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports … mais aussi Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S, le docteur Julien Charret, Oncologue et radiothérapeute, Valérie Simon, marraine de la 11ème édition, professeur au Lycée Emiland Gauthey…

La cérémonie des discours protocolaires d’avant course:

Du docteur Julien Charret, Oncologue et radiothérapeute,

Extraits des discours de Valérie Simon : « Bonjour à toutes et à tous ! Je suis inscrite à la Chalonnaise depuis le début et jamais, jamais, je n’aurais imaginé un jour être sur ce podium. C’est très impressionnant d’être devant tant de personnes qui sont mobilisées pour le cancer du sein. Pourquoi j’ai accepté d’être marraine aujourd’hui, pour trois raisons : La première pour vous faire partager mon expérience car je fais une mammographie tous les ans depuis 15 ans parce que je suis une personne à risque puisque maman a fait deux cancers du sein. Donc quand j’ai passé ma dernière mammographie, j’ai tout de suite su que c’était mon tour mais j’étais très sereine car je me suis dit « Tu fais des mammographies tous les ans, l’année dernière, il n’y avait rien, donc il ne doit pas y avoir grand-chose ! ». J’ai fait une biopsie qui a révélé une confirmation du cancer et puis ensuite opération. Je me souviens encore de la phrase de mon oncologue quand je suis allée le voir pour lui donner mes résultats : « Madame Simon, la tumeur est hyper agressive on va attaquer vite et très fort ! ». J’ai compris à ce moment là que j’avais la totale c'est-à-dire chimiothérapie et radiothérapie. Pendant la chimio, j’ai questionné mon oncologue pour avoir des informations […] Il m’a proposé un rendez-vous avec un laboratoire marseillais et quatre semaines plus tard les résultats tombent : « Vous êtes porteur d’un gêne défaillant donc deuxième mauvaise nouvelle, vous avez des risques de récidive très forts et des indicateurs pas du tout folichons ! ». Nouvelle échange avec mon oncologue et qu’est-ce qu’on peut faire pour diminuer les risques et il me met en relation avec Dijon Centre Leclerc, une spécialiste me pose tout un cas de questions et j’ai décidé en mon âme et conscience de faire la totale, donc je me suis fait enlever les deux seins et j’ai fait faire une reconstruction immédiate. Voici mon expérience ! J’ai repris mon travail milieu 2023 et je vais très bien. Deuxième raison, c’est pour remercier ma famille, mes proches qui ont été là tous les jours et cela est hyper important, mes collègues de travail qui par leur présence ont permis de remettre un pied dans la réalité, les équipes soignantes et je préciserais la personne à l’accueil de la chimiothérapie, du personnel soignant jusqu’aux médecins mais tellement investis et tellement appliqués, les associations, parce que grâce à ‘Toujours Femme’, j’ai trouvé que mes séances de chimio étaient tellement plus douces et puis vous toutes et vous tous qui êtes là, qui par vos dons font avancer les traitements et qui permettent d’accompagner les malades et c’est très important. Je terminerai par vous dire que le dépistage est obligatoire même si je sais que ce n’est pas une partie de plaisir je le reconnais mais c’est indispensable si on veut mettre toutes les chances de son côté pour guérir de cette foutue maladie. J’ai l’intime conviction que si je n’avais pas été si rigoureuse dans mes traitements, je ne serais pas là aujourd’hui devant vous, c’est une certitude. Je vous souhaite donc une très belle marche un très bon dimanche, surtout prenez soin de vous ! ».

De Thierry Thevenet : « Mesdames et messieurs, bonjour! Une nouvelle fois l’Office des Sports est heureuse et fière de participer à cette nouvelle course de La Chalonnaise ainsi que de contribuer financièrement et de par la participation d’une trentaine de membres de nos clubs chalonnais. Je vous souhaite à tous une excellente marche, une très belle journée et puis je terminerai en ayant une petite pensée pour Adolphe Dubois grâce à qui cette belle manifestation existe car il a été l’un de co-fondateur, donc de grosses pensées pour lui en cette belle journée. Donc merci à vous toutes et vous tous et belle marche à vous et belle journée ! ».

S’en suivait Annie Lombard : « Bonjour à toutes et à tous alors Valérie à tout dit, les remerciements pour le Grand Chalon Athlétisme, pour le monde médical, pour les associations qui œuvrent effectivement au quotidien auprès des malades et puis le dépistage. Alors le dépistage, faite le ! Faite le ! Faite le ! Alors effectivement, il y a la mammographie et puis il y a l’autopalpation. Au niveau du Grand Chalon et ailleurs, nous avons des bustes pour vous apprendre à palper, n’hésitez pas parce que ce la peut sauver des vies […] Donc le dépistage ! Et le dépistage ! Je vous souhaite une belle marche à toutes et à tous. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret,

Sébastien Martin,

Un hommage à Adolf Dubois par son fils Cédric

L’échauffement physique était confié à Babette Parizot, qui a démontré une nouvelle fois son grand professionnalisme lors de l’échauffement.

Toutes et tous se sont échauffés avant le départ de la course.

Clin d’œil à Sylvie Salagnac et Alexandra Guillaumé (marraine de la 10° édition).

