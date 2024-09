AVIS DE DECES - Monsieur Eric MAITRE

ÉPERVANS - LESSARD-EN-BRESSE



Julien et Nathalie,

Emilie et Yoann,

ses enfants ;

Lilou, Louise, Lorik, Théo,

ses petits-enfants ;

Françoise et Michel Pusset,

Jean-Pierre Maitre,

Nadège Maitre,

sa sœur et son beau-frère ;

son frère, sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Eric MAITRE

survenu le 27 septembre 2024,

à l'âge de 64 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu vendredi 4 octobre, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Eric repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Yves

son frère.