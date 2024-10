VICKY FOODS - L'équipe d'ADEDIS est venue saluer leur nouveau voisin

C'était jour de pose de la dernière pierre pour Vicky Foods, société agroalimentaire espagnole, dont un certain nombre de ses produits sont bien connus depuis plus de 70 ans. Propriétaire de 14 hectares, la première tranche de travaux avec un investissement de 100 millions d'euros touche à sa fin. L'usine va bientôt entrer en fonction avec des lignes de production faisant plus de 200 mètres de long. C'est dire l'ampleur du bâtiment dont la visite a été reservée exclusivement à quelques personnalités triées sur le volet, compte tenu des secrets industriels à préserver. Pour l'occasion, le bureau d'ADEDIS, club des entreprises de SaôneOr, a répondu présent, histoire d'accueillir l'un sans doute de leur futur adhérent.

A venir sur info-chalon.com, une série de reportages sur cette entreprise familiale pas comme les autres.