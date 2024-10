Le coup de gueule de la Gaule Chalonnaise

" Encore un grand merci pour les personnes qui utilisent le lac de la Souche dit "lac Bleu" à St Marcel comme un endroit propice à jeter leurs détritus, matelas et canapé. Des déchetterie ou des poubelles sont à disposition dans toutes les communes...Pas besoin d'en rajouter quand vous apercevez un sac au sol!

La baignade, tout comme la navigation en bateau, padle... et les feux au sol sont interdit peu importe la saison.

4 mois ont suffit pour remplir deux camions, merci à la municipalité de chalonsursâone d'évacuer ce tas de M.

Cet hiver, dès la chute des feuilles, un gros coup d'entretien des berges sera fait ainsi qu'une nouvelle campagne de ramassage des déchets au sol.

Pour conclure, dans les mois à venir une caméra sur plots en liaison avec la police municipale sera dressée à l'entrée du site et je l'espère devrait en calmer quelques uns."