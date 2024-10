AVIS DE DECES - Madame Rita CASTILLO née ARJONA

CHALON-SUR-SAÔNE



Rita et Laurent COHEN, Isabelle et Joël RENAUD, Dolorès CASTILLO, Margareth CASTILLO et Vincent BABIAZ, ses filles et gendres ;

Geoffrey et Alexandra, Tess, Lara et Dylan, Eyal, Sabrina et Jalil, Victoria, Salomé et Samir, Ruben, Pablo, Perla, Ethan, Jonathan, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Lya, Alon, Ivy, Ishay, Ilyes, Naël, Ryan, Eden, ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rita CASTILLO

née ARJONA

survenu le 1er octobre 2024,

à l'âge de 89 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 7 octobre 2024, à

10 heures, à la salle de cérémonie du 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.