Assemblée Générale du Secteur bouliste N°2

Pascal Prudon réélu Président à l’unanimité des voix !

Samedi 5 octobre 2024, à 10h30, 4 impasse Sainte Marie à Chalon/Saône, s’est tenue l’Assemblée Générale du secteur N°2 bouliste. Pascal Prudon, Président sortant remerciait tous les bénévoles du secteur bouliste n°2.

Aussi 14 candidatures avaient été envoyées, réceptionnées et validées lors de l’AG du 30/06 dernier pour le renouvellement du nouveau bureau. Etaient d’ailleurs présents : Boule St Jean : Virginie Prudon, Christine Chevaux, Gabrielle Lieutet, Henri Lieutet, Patrick Chevaux, Charles Bouhot et Pascal Prudon ; Boule Préty : Christelle Domy et Joel Domy ; Boule Tournus : Christophe Louis ; Boule Chatenoy-le-Royal : Daniel Veau ; Boule le Creusot : Matthieu Touraine ; Boule Charreaux : Nicole LEPEU (absente excusée)

Se déroulait suite à une année élective, le nouveau vote à main levée des membres volontaires voulant intégrer le bureau du Comité Directeur, désigné comme suit : Président : Pascal Prudon, Vice-président : Charles Bouhot, Secrétaire: Virginie Prudon, Secrétaire Adjoint: Nicole Lepeu, Trésorier : Christine Chevaux, Trésorier Adjoint : Christelle Domy. Membres du bureau : Gabrielle Lieutet, Henri Lieutet, Patrick Chevaux, Joël Domy, Christophe Louis, Daniel Veau, Matthieu Touraine. Election du Comité Directeur élu à l’unanimité.

Le secteur 2 boulistes qui annonce les organisations des 2 manifestations cette saison avec deux dates réservées au boulodrome de Chalon-sur-Saône.

Organisation d'un 16 triplettes mixtes le samedi 30 novembre 2024 à 13h30.

Organisation d'un 24 Quadrettes dimanche 1er décembre 2024 à 8h.

Dates très importantes de la saison 2024-2025 pour les quadrettes M3 :

Étape 1 : samedi 2 novembre 2024 à Paray-le-Monial (9h15 - 3 parties)

Étape 2 : dimanche 8 décembre 2024 à Mâcon (OMB) (8h - 4 parties)

Étape 3 : samedi 18 janvier 2025 à Digoin et/ou un autre boulodrome plus grand à définir (9h15 – 3 parties)

Étape 4 : 15 ou 16 février 2025 (site à définir - 9h15 - 3 parties)

Play-off : 8 ou 9 mars à Génelard (équipes classées de 2 à 9 - élimination directe)

Le tirage sera fait lors de la première étape à Paray-le-Monial à 8h30 précises pour un début à 9h15!

Concours Fédéraux :

Qualificatif simple fédéral secteur 4 le 06/04/2025, Fédéral le 18/05/2025 et CDF : 30 et 31 /08/25 à ? (lieu à déterminer)

Qualificatif double fédéral secteur 2 le : 04/05/2025, Fédéral le 15/06/2025 et CDF le 5 et 6 /07/2025 à Saint Chef (8)

Qualificatif quadrette fédéral secteur 3 le 27/04/2025, Fédéral le 21 et 22/06/2025 et CDF le 11-12 et 13/07/2025 à Saint Genix Aoste (38)

Qualificatif vétérans fédéral secteur 4 le 03/06/2025 (1ère journée) et le 05/06/2025 (2ème journée) et CDF le 12-13 et 14/09/2025 à NYONS (26)

Qualificatif double mixte secteur 3 Fédéral le 24 et 25/05/2025 et CDF le 6 et 7 /09/2025 à ? (lieu à déterminer)

AS 3 et 4 : fédéral secteur 2 le 19 et 20/04/2025, Fédéral le 28 et 29/06/2025 et CDF : le 13 et 14/09/2025 à Nyons (26)

L’Assemblée Générale se terminait par le pot de l’amitié !

J.P.B