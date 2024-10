GOLF : A l’issue de la coupe DS Store, l’équipe FKT digit remporte la Partenaire’s Cup 2024

On connaît désormais le gagnant de la Partenaire’s Cup 2024. Il s’agit de FKT digit qui se classe en première position avec 1 379,5 pts, les deux autres équipes sur le podium étant Monsieur Store deuxième avec 1 195 pts et Audi Chalon troisième avec 1 189 pts.

On connaît désormais le gagnant de la Partenaire’s Cup 2024. Il s’agit de FKT digit qui se classe en première position avec 1 379,5 pts, les deux autres équipes sur le podium étant Monsieur Store deuxième avec 1 195 pts et Audi Chalon troisième avec 1 189 pts. Le reste du classement étant le suivant : 4e Nissan 933 pts, 5e Aubade 900,5 pts, 6e FJA Motors 877,5 pts, 7e Aquilus Piscines et Spas 843 pts, 8e Mercedes-Benz 732 pts, 9e Côté Optique 730 pts, 10e DS Store 685,5 pts et 11e MMA 554,5 pts.

Du suspens jusqu’au bout

La Partenaire’s Cup est un nouveau trophée, qui a réuni cette année onze équipes défendant les couleurs des principaux sponsors de l’AS Golf. Le principe est simple : les joueurs rapportent des points à leur équipe en fonction de leur score en stableford sur chacune des compétitions sponsorisées. Commencée le 19 mai avec la coupe Côté Optique, l’édition 2024 s’est achevé ce 29 septembre avec la coupe DS Store. Les trois équipes sur le podium ont fait montre de leur supériorité tout au long des huit tours de l’épreuve, qui sera reconduite la saison prochaine, vu son succès tant auprès des joueurs que des sponsors. Si FKT digit a vite affiché ses prétentions pour la gagne, en revanche la lutte pour la deuxième place entre Audi Chalon et Monsieur Store a duré jusqu’aux derniers drives et ultimes putts, six petits points séparant finalement les deux équipes.

68 joueurs en lice

Dernier tournoi comptant pour la Partenaire’s Cup 2024, la coupe DS Store, disputée en individuel stableford, a vu la victoire de Guilhem Ressiguié, en grande forme en ce mois de septembre, devant Dominique Boulisset et Jean-Marc Baratcabal. Les soixante-huit participants, dont certains venus d’Avoise, d’Uriage, et du Golf francilien d’Ormesson, se sont retrouvés sous le chapiteau pour un repas convivial, offert par le sponsor et préparé par le traiteur rullyotin Cook and Styles. Avant la traditionnelle remise des prix, présidée par Carl Fraselle, président du club, et animée par Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie.

Les résultats

1re série dames brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 14 ; net : 1. Véronique Forin (Chalon) 29.

2e série dames brut : 1. Virginie Planté (Chalon) 10 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 38, 2. Isabelle Lanel (Chalon) 34, 3. Françoise Lartaud (Avoise) 32.

3e série dames : brut : 1. Aude Lavollée (Chalon) 7 ; net : 1. Aude Lavollée (Chalon) 36.

1re série messieurs : brut : 1. Guilhem Ressiguié (Chalon) 24, 2. Dominique Boulisset (Chalon) 23 ; net : 1. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 40, 2. Florian Achard (Chalon) 37, 3. Dominique Boulisset (Chalon) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Alain Wavrant (Chalon) 23 ; net : 1. Laurent Nourisson (Framatome Chalon Sully) 45, 2. Alain Wavrant (Chalon) 38, 3. Anthony Laulognon (Chalon) 38, 4. Michel Béjot (Chalon) 38, 5. Pascal Roze (Chalon) 37, 6. Dominique Bianco (Chalon) 35, 7. Jean-Luc Lartaud (Avoise) 35.

3e série messieurs : brut : 1. Roméo Burdillat (Chalon) 15 ; net : 1. Roméo Burdillat (Chalon) 63, 2. Jean-Baptiste Debaux (Chalon) 41.



Gabriel-Henri THEULOT