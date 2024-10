«Et par Saint-Michel, vive les Paras !», les parachutistes ont honoré leur saint patron à Chalon-sur-Saône

Samedi, plusieurs sections de l'Union des parachutistes de Bourgogne Franche-Comté se sont réunies à Chalon-sur-Saône où leur saint patron, l'archange Michel, a été honoré à l'église Saint-Pierre. Une messe suivie d'un défilé et d'une cérémonie. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est en l'honneur du saint-protecteur des parachutistes français, l'archange Saint-Michel, qu'une matinée de cérémonie s'est déroulée le samedi 5 octobre à Chalon-sur-Saône. Cela fait depuis près de 40 ans que la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune de l'Union nationale des parachutistes (UNP) célèbre son saint patron dans le département

La cérémonie a eu lieu au monuments aux Morts sur l'Esplanade de la Légion d'Honneur en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, le lieutenant-colonel Jérôme Hardy, représentant l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, le commandant de la Base Pétrolière Interarmées et commandant de la place de Chalon-sur-Saône, Thierry Bijet, le délégué régional Bourgogne Franche-Comté de l'Union nationale des parachutistes (UNP) et président de la section 250 Béthoncourt «Pays de Monbéliard» et les présidents des sections départementales de l'UNP, à savoir Benoît Camuzat, le président de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune de Chalon-sur-Saône, Yves Blondeau, le président de la section 710 de Digoin, Bernard Talmard, le président de la section 711 de Montcenis/Le Creusot, et Jacques Cloux, le vice-président de la section 713 de Mâcon.

Étaient également présents sur les rangs, hormis les délégations des sections départementales de l'UNP mentionnées ci-dessous (250, 710, 711, 712 et 713), des membres de la section de la Légion Étrangère de Sainte-Hélène.

Durant la cérémonie, le président de la section 712 et le maire de Chalon-sur-Saône ont lu un message avant que le président de la section 710 de Digoin ne lisent le nom des disparus de la section 712.

Une cérémonie ponctuée par un dépôt de gerbes commémoratives et le chant «Être et durer».

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de la section 712 Guy de Combaud-Roquebrune de l'l'Union Nationale des Parachutistes (UNP).

À l'issue de cette cérémonie, le verre de l'amitié a été servi dans la petite salle du Clos Bourguignon avant que le repas de la Saint-Michel dans la grande salle du Clos Bourguignon. Une grande salle customisée pour l'occasion.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati