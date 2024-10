Les Fontenois toujours mobilisés dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de prévention relative au dépistage du cancer du sein.

Samedi 5 Octobre 2024, place de la mairie, un peu plus de 200 personnes se sont élancées pour une marche solidaire et familiale en soutien à toutes les femmes atteintes du cancer du sein et de tous types de cancer.

La Municipalité, les Associations Fontenoises avec la participation exceptionnelle du Lions Club ont organisé dans le cadre d’octobre rose deux parcours marches et un parcours course (pour les plus aguerris) afin de récolter des fonds qui seront reversés aux associations qui viennent en aide à toutes ces femmes touchées dans leur chair et leur vie.

Après s’être inscrits et avoir fait le traditionnel petit échauffement, ils sont partis pour rejoindre la salle Saint Hilaire en empruntant chemins et rues de Fontaines.

Les coureurs ont été les premiers à prendre le départ.

Les marcheurs ont démarré juste après et en cours de parcours, ils se sont scindés en deux groupes en fonction de la longueur du parcours choisi.

Comme chaque année, les membres de l’association les Claq’motos assuraient la sécurité le long des parcours.

Les différentes associations La Ligue contre le cancer, Toujours Femme, Cora Saône, Siel bleu, Lyons club, les associations fontenoises, la bibliothèque et un stand de ravitaillement les attendaient sur la place vers la salle polyvalente.

Fabien, dans la catégorie course, est arrivé en premier, il a parcouru les 8 Km en 36 minutes.

Suivi peu de temps après par Alexandre Maillot pompier à Fontaines, Clémence et Céleste jeunes sapeurs. La brigade des sapeurs-pompiers de Fontaines était bien représentée pour cette course de soutien avec 5 JSP et 2 Sp.

Au total, plus de 200 fontenois et fontenoises étaient inscrits, marquant encore cette année 2024 la volonté forte de combattre le cancer. C’était aussi la première année que les Lyons étaient présents directement sur le terrain et vendaient pour la bonne cause des boites de capsules de café.

C.Cléaux