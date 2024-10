TEMPETE KIRK - La Saône et Loire au 19h45 de M6 ce mercredi soir

Avec des vents violents annoncés, la Saône et Loire se prépare.

L'épisode de novembre 2022 notamment dans le Charolais-Brionnais est resté dans bien des mémoires. Compte tenu des prévisions de Météo France, les services de secours ont été activés à 100 % alors que la dépression Kirk devrait frapper le territoire départemental avec les vents les plus forts à partir de 19h. Une situation qui devrait se calmer à partir de 4h du matin. En attendant, le Conseil départemental de Saône et Loire et André Accary auront les honneurs du JT du 19h45 sur M6 ce mercredi soir.