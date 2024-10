TEMPETE KIRK - Le standard des sapeurs-pompiers de Saône et Loire déjà bien sollicité

Le plus fort de la tempête est attendu entre 19h et 3h du matin.

Mais déjà les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont bien sollicités. On ne compte plus les cheminées et autres objets menaçant de tomber au coeur des interventions des sapeurs-pompiers. A Sennecey le Grand, Chalon sur Saône, Peronne, Champforgeuil notamment pour le moment. La prudence est vraiment de mise. La préfecture recommande de limiter les sorties au strict minimum. Soyez très vigilants si vous êtes amenés à prendre la route à la tombée de la nuit, notamment en zone boisée.