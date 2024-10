Grisaille, orages, averses et douceur au programme météorologique de la Saône et Loire cette semaine

Pour cette 3e semaine d'octobre, les prévisions météorologiques annoncent des températures relativement douces, avec des maximales qui atteindront les 21°c cette semaine. Pour autant, entre les brouillards matinaux, le ciel bas et les averses orageuses notamment jeudi, cela pourrait bien glacer quelques corps. Une semaine d'automne en perspective et bien arrosée finalement. On s'achemine défintivement vers une année record en terme de pluviométrie en Saône et Loire.

L.G