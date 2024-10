L’Amicale Boule Châtenoy le Royal en assemblée générale ordinaire ce vendredi 11 octobre 2024.

Une saison riche en activités malgré un effectif en légère baisse avec 96 licenciés, 68 en pétanque et 28 en boule lyonnaise, c’est en boule lyonnaise que l’effectif a baissé.

Depuis l’AG extraordinaire élective du 5 juillet 2024, le sport boule a un nouveau comité directeur composé de 13 membres et élu pour 4 ans. Ce nouveau comité directeur a un nouveau bureau composé de Fernand Belda président d’honneur, Daniel Rebillard président, Gilbert Demont secrétaire, Jean-Claude Greusard trésorier, Marie-Françoise Rebillard, Liliane Prost et Daniel Veau secrétaires adjoints et François Martin trésorier adjoint.

Daniel Rebillard, reconduit dans sa fonction de président, a donc ouvert cette assemblée générale en souhaitant la bienvenue aux membres présents, à Henri Lombard adjoint au sport et à Jean-Marc De Micheli représentant de l’OMS…

Le président a rendu hommage à Pierre Petitjean : « Une page de l’histoire de l’amicale boule s’est tournée avec la disparition de Pierre Petitjean qui fût l’un des membres fondateurs de l’amicale boule en 1972 et de la section lyonnaise en 1976. Pierre a initié de nombreux jeunes à la pratique de la pétanque et de la lyonnaise jusqu’à en faire des champions de France. Il a officié dans la plus grande discrétion de nombreuses années en tant que trésorier et responsable de la section lyonnaise. Encore merci à lui. »

Dans son discours il a fait part de la formation de Liliane et Marie-Françoise au secrétariat afin de succéder à Gilbert Demont qui souhaite prendre sa retraite de secrétaire.

Gilbert Demont secrétaire a ensuite pris la parole pour égrener les activités générales de l’année et de la saison 2023/2024. Il a parlé de la baisse des effectifs par rapport à la saison 2022/2023 avec un turn-over important en pétanque et 18 nouvelles licences. Il a rappelé aussi les résultats de l’équipe séniors qui a terminé première de sa poule et monte en 2ème division. Lors de la remise des trophées par l’OMS, elle a reçu un challenge OMS.

L’amicale boule était présente au Forum des associations au gymnase Alain Colas le dimanche 1er septembre 2024.

Gilbert Demont a lu le compte-rendu de l’activité pétanque et Daniel Veau celui de l’activité lyonnaise.

Comme pour toutes les AG, le trésorier Jean-Claude Greusard a présenté les comptes de l’amicale, comptes qui laissent apparaitre une trésorerie saine.

Les différents rapports ont été entérinés à l’unanimité.

La parole a été donnée successivement à Jean-Marc De Micheli de l’OMS qui a fait remarquer la présence importante de l’amicale et son implication sur la commune.

Henri Lombard adjoint à la mairie : « J’ai été moi aussi très marqué par le départ de Pierre Petitjean et Daniel Charollais que je connaissais bien… le rapport d’activité montre une stabilité dans les effectifs et financièrement tout va bien… ». Pour conclure Henri Lombard leurs a souhaité une bonne année sportive.

Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l’amitié offert par l’amicale boule.

C.Cléaux