Ce samedi 12 octobre, c’était un grand jour pour les lanniaux : la salle polyvalente a été baptisée salle « René Beaudet », en l’honneur de l’ancien maire emblématique et très apprécié de la commune.

C’est 35 ans après son inauguration que la salle des fêtes de Lans, véritable poumon de la commune, va désormais porter le nom de celui qui avait suivi de près ses travaux de construction.

En effet, René Beaudet a vêtu l’écharpe tricolore de 1983 à 1995.

Très engagé dans le développement du petit village de l’agglomération chalonnaise, René Beaudet est à l’origine de plusieurs constructions et optimisations de la commune notamment les deux écoles.

Passionné par son métier d’agriculteur, René Beaudet a tout d’abord surpris par son approche visionnaire, puis a été respecté et reconnu pour ses qualités et son militantisme pour l’intérêt collectif.

« Chacun pourra témoigner des valeurs de notre ancien maire et quand il nous a quitté au mois de mars 2019, au delà de perdre un homme remarquable, c’est aussi l’un des meilleurs serviteurs de ses pairs (…) que nous avons perdu, car l’une des qualités de René était son dévouement au public » a martelé, très ému, Gilles Desbois, maire de Lans.

À l’occasion de cette inauguration, la famille de René était conviée à partager cet instant avec les lanniaux et on peut dire qu’ils ont répondu en nombre à l’invitation : enfants, petits-enfants et même arrières petits-enfants étaient présents pour partager ce moment fort en émotion.

Après un tonnerre d’applaudissements en l’honneur de Monsieur Beaudet, tous les convives se sont réunis au sein de la salle des fêtes « René Beaudet » afin de partager un moment convivial et festif, fidèle au petit village de Lans.



Amandine CERRONE.